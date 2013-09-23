Первый вице-премьер отправился с рабочим визитом в Китай

В ходе поездки, 24 сентября, Сергей Арбузов примет участие во втором заседании Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР. Первый вице-премьер Украины обсудит с сопредседателем Комиссии, вице-премьером государственного Совета КНР Ма Каэм актуальные вопросы развития торгово-экономических и политических отношений в контексте общей стратегии двухстороннего сотрудничества между Украиной и Китаем. Напомним, что подписание Программы развития стратегического партнерства двух стран запланировано на декабрь текущего года - в рамках предстоящего официального визита в КНР Президента Украины Виктора Януковича.

На сентябрьском заседании Комиссии украинская и китайская стороны выработают предложения относительно увеличения объемов межгосударственного товарооборота, привлечения прямых инвестиций КНР в реализацию наиболее перспективных проектов. После согласования, предложения будут представлены на рассмотрение глав государств. Как известно, Украина и Китай планируют развивать сотрудничество в научно-технической, культурной, космической, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах. А также активизировать участие китайских инвесторов в реализации инфраструктурных проектов, строительстве отелей, развитии туристического бизнеса.

Кроме того, 26 сентября, украинская делегация во главе с Сергеем Арбузовым, впервые примет участие в Евразийском экономическом форуме (г. Сиань). В ходе мероприятия представители Кабинета министров обсудят тему роли Украины в обеспечении продовольственной, экологической и энергетической безопасности в условиях глобальных мировых вызовов.

Также в ходе нынешнего визита в Китай Сергей Арбузов проведет встречи с руководителями ведущих корпораций и банков КНР. В частности, будут обсуждаться вопросы сотрудничества с Промышленно-коммерческим банком Китая в развитии украинского рынка ипотеки. А с председателем правления Банка развития Китая Ху Хуайбаном, Сергей Арбузов обсудит актуальные вопросы продолжения сотрудничества в аграрном секторе и активизации совместного торгового присутствия на рынках «третьих стран».

Справка:

По итогам 2012 года иностранные инвестиции КНР составили $87,8 млрд, увеличившись на 17,6%. Китай инвестировал в финансовые компании $10 млрд долларов, а в реальный сектор мировой экономики – $77,7 млрд. Было осуществлено 457 сделок по слиянию и поглощению стоимостью $43,4 млрд.

В списке крупных мировых инвесторов Китай опередили США и Великобритания. Инвестиции США больше китайских в десять раз, а британские вложения – в три раза.