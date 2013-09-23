Нафтогаз заплатит за аудит почти 2,5 миллиона гривен

Об этом сообщила компания на сайте Госзакупок.

За эти услуги по аудиту финансовой отчетности, бухгалтерского и налогового учета, предоставляемые до 31 декабря 2014 года, НАК “Нафтогаз” заплатит 2,4 млн грн.

В 2012 году «Нафтогаз» также пользовался услугами "Грант Торнотон Легис", заплатив тогда 5,9 млн грн.

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Grant Thornton, в которую входит "Грант Торнотон Легис”, является крупной международной группой, которая включает в себя аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, предоставляющие аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги частным и публичным компаниям более чем в 100 странах мира и насчитывает более 30 тысяч специалистов.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,3 раза – до 9,9 млрд грн с 4,5 млрд грн.

Чистый доход компании от реализации продукции за этот период сократился до 38,1 млрд грн с 62,9 млрд грн в первом полугодии 2012 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.