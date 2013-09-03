«Нафтогаз» отрицает свою задолженность перед госбюджетом

Об этом говорится в соответствующем заявлении компании, текстом которого располагает УНИАН.

«Нафтогаз Украины» заявляет, что все налоги и сборы в государственный бюджет Украины оплачиваются компанией своевременно и в полном объеме. Более того, по состоянию на 1 сентября 2013 года компанией сформирована переплата по налоговым и другим обязательным платежам в размере более 1,1 млрд грн», - говорится в заявлении.

По информации НАК, по состоянию на 1 сентября 2013 года компания перечислила в государственный бюджет более 9 млрд грн (106%) налогов и сборов, из которых около 1,6 млрд грн считаются переплатами.

«Налоговые платежи осуществляются несмотря на то, что «Нафтогаз Украины» не получил средств на покрытие кассового дефицита в сумме более 10,6 млрд грн, предусмотренных распоряжением Кабинета министров № 618- р от 17 июля 2013 года», - отмечают в НАК.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства доходов и сборов Украины, обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» перед государственным бюджетом в 2013 году составят 14,1 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн по сравнению с 4,451 млрд грн за аналогичный период 2012 года. Такая тенденция наблюдается с 2012 года, когда чистый убыток НАК в годовом измерении составил 10,271 млрд грн. Вместе с тем, 2011 год компания закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

В августе 2013 года Кабинет министров одобрил выпуск трехлетних процентных облигаций НАК на 4,8 млрд грн для рефинансирования долгов энергохолдинга. При этом в «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго. Наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют: Днепропетровская область (долг - 2,5 млрд грн), Донецкая область (2,7 млрд грн), Харьковская область (2,2 млрд грн), Киев (2,2 млрд грн). В течение 7 месяцев 2013 года предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа при прогнозном показателе потребления в целом по итогам 2013 года на уровне 6,3 млрд куб. м.