Присяжнюк хочет увеличить товарооборот с Китаем в три раза

Китай может стать для Украины стратегическим рынком сбыта. Так, кроме зерновых в Поднебесную могут экспортироваться подсолнечное масло, сахар, а также животноводческая продукция. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в Пекине, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Только в этом году товарооборот между Украиной и Китаем может быть в 3 раза больше, чем в прошлом. Наша цель − добиться, чтобы доля отечественной аграрной продукции в общем товарообороте с КНР достигла 20-25%. Так, мы можем предложить сахар, подсолнечное масло, пшеницу, а также технические культуры, которые используются для приготовления комбикормов. Мы с китайскими партнерами изучаем также возможность поставки товаров мясной группы, прежде всего, говядины», − подытожил Министр.

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Также Министр сообщил, что уже сегодня Украина производит в 2,5-3 раза больше сельхозпродукции, чем потребляет. Поэтому есть все ресурсы, чтобы увеличивать свой экспортный потенциал, а также играть важную роль в решении глобальной проблемы нехватки продуктов питания. И Китай, по словам Николая Присяжнюка, готов присоединиться к этому.

«Украинская сторона и ее китайские коллеги согласились с лозунгом, выбранным для такого сотрудничества, − «Накормим мир вместе». И объединение технических достижений и финансовых возможностей КНР с нашими аграрными возможностями, близость к рынкам сбыта могут помочь решению глобальной проблемы нехватки продуктов питания», − подчеркнул Николай Присяжнюк.