СМИ: В Луганске пьяный сын судьи на BMW Х5 сбил девушку и скрылся

За рулем авто находился молодой человек 1991 года рождения. По неофициальным данным, установлено, что парень был пьян.

Пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, закрытой травмой живота и переломом ноги. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным источника "Восточного варианта", сразу после ДТП, водитель скрылся с места происшествия. По свидетельствам очевидцев, он направился в сторону Жовтневого РОВД. Наряд ГАИ отправился за ним вдогонку. Виновника аварии нашли у здания Жовтневой прокуратуры: он скручивал номерные знаки со своего джипа.

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Следственно-оперативная группа увезла водителя на медосвидетельствование. По предварительной информации, водитель был пьян.

«Кстати, на него ранее уже неоднократно составлялись протоколы за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии», - отметил источник.

По неподтвержденной информации, водитель - сын судьи Ленинского райсуда.