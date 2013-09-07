На Львовщине пьяный водитель въехал в Стрыйский железнодорожный вокзал
14:09, 07 сентября 2013Общество
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Во Львовской области пьяный водитель на микроавтобусе «Фольксваген Транспортер» въехал в помещение железнодорожного вокзала станции города Стрый, повредив часть фасада и окно.
Как сообщили УНИАН в Подразделении по связям с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, по прибытию на место происшествия работники транспортной милиции обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения.
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Медицинское освидетельствование подтвердило состояние мужчины, в его организме зафиксировано 2,7 промилле алкоголя.
Выяснилось, что 24-летний житель Тлумачского района Ивано-Франковской области приехал на вокзал станции Стрый встретить свою знакомую, которая должна была прибыть поездом.
В результате ДТП пострадавших нет.
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