На Львовщине пьяный водитель въехал в Стрыйский железнодорожный вокзал

Как сообщили УНИАН в Подразделении по связям с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, по прибытию на место происшествия работники транспортной милиции обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения.

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Медицинское освидетельствование подтвердило состояние мужчины, в его организме зафиксировано 2,7 промилле алкоголя.

Выяснилось, что 24-летний житель Тлумачского района Ивано-Франковской области приехал на вокзал станции Стрый встретить свою знакомую, которая должна была прибыть поездом.

В результате ДТП пострадавших нет.