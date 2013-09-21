На Днепропетровщине разорвался газопровод, образовалась яма 7х10х2,5 метра
16:18, 21 сентября 2013Общество
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Сегодня, в 09:10, в Службу спасения "101" поступило сообщение об утечке газа на газогоне вблизи села Гомельское Криворожского района Днепропетровской области.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте было установлено, что произошел разрыв магистрального газогона «Кременчуг – Кривой Рог». «В результате аварии образовалась яма размерами 7х10х2,5м с дальнейшим выбросом участка трубы длиной около 16 м», - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что данный участок газогона находился под рабочим давлением 40 атм., но подача газа осуществлялась по параллельной сети.
Подача газа в населенные пункты не прекращалась.
Погибших и потерпевших нет.
В целях установления причин разрыва магистрального газогона создана комиссия.
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