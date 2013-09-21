На Днепропетровщине разорвался газопровод, образовалась яма 7х10х2,5 метра

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте было установлено, что произошел разрыв магистрального газогона «Кременчуг – Кривой Рог». «В результате аварии образовалась яма размерами 7х10х2,5м с дальнейшим выбросом участка трубы длиной около 16 м», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что данный участок газогона находился под рабочим давлением 40 атм., но подача газа осуществлялась по параллельной сети.

Подача газа в населенные пункты не прекращалась.

Погибших и потерпевших нет.

В целях установления причин разрыва магистрального газогона создана комиссия.