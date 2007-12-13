В Днепропетровске судят самого кровавого маньяка современности (фото)

Сегодня в Днепропетровском апелляционном суде начался судебный процесс по уголовному делу так называемого павлоградского и пологовского маньяка Сергея Ткача, сообщает 11 канал (Днепропетровск). Стражи порядка считают Ткача самым кровавым маньяком современности.

Больше двадцати лет он убивал девочек и молодых женщин. В этом судебном процессе, который будет длиться по меньшей мере полгода, будут рассматриваться сорок преступлений, двадцать девять из них - убийства. Еще сорок эпизодов - в стадии расследования.

Сегодня в суде огласили обвинение бівшему милиционеру, эксперту-криминалисту, который убивал больше двадцати лет и умело скрывал следы преступлений. Адвокат Сергея Ткача боится расправы потерпевших над своим подзащитным. Он говорит, что Ткач признает свою вину по всем сорока преступлениям и настаивает на сокращенном судебном процессе, когда суд рассматривает лишь материалы уголовного дела и не вызывает свидетелей.

Однако статья, по которой судят Ткача, требует исследования всех вещественных доказательств в полном объеме. Если, как планируется, на каждом заседании будут рассматривать один эпизод преступной деятельности Ткача, приговор суда может появиться не раньше конца весны – начала лета.

Фото УНИАН