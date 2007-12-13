В Днепропетровске судят самого кровавого маньяка современности (фото)

18:53, 13 декабря 2007
Общество
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Доказано 40 преступлений, столько же - расследуют

Сегодня в  Днепропетровском апелляционном суде начался судебный процесс по  уголовному делу так называемого павлоградского и  пологовского маньяка Сергея Ткача, сообщает 11 канал (Днепропетровск). Стражи порядка считают Ткача самым кровавым маньяком современности.

Больше двадцати лет он  убивал девочек и  молодых женщин. В  этом судебном процессе, который будет длиться по меньшей мере полгода, будут рассматриваться сорок преступлений, двадцать девять из  них  - убийства. Еще  сорок эпизодов - в стадии расследования. 

Сегодня в  суде огласили обвинение бівшему милиционеру, эксперту-криминалисту, который убивал больше двадцати лет и умело скрывал следы преступлений. Адвокат Сергея Ткача боится расправы потерпевших над своим подзащитным. Он говорит, что  Ткач признает свою вину по  всем сорока преступлениям и  настаивает на  сокращенном судебном процессе, когда суд  рассматривает лишь материалы уголовного дела и  не вызывает свидетелей.

Фотографии жертв

Родственники жертв в зале Днепропетровского апелляционного суда

Однако статья, по  которой судят Ткача, требует исследования всех вещественных доказательств в  полном объеме. Если, как планируется, на каждом заседании будут рассматривать один эпизод преступной деятельности Ткача, приговор суда может появиться не раньше конца весны – начала лета.

Фото УНИАН

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