Российские депутаты призывают ввести инспекцию мигрантов из Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в ходе обсуждения заявления Госдумы «В связи с принятием Европейским парламентом резолюции, содержащей безосновательные обвинения в адрес РФ».

«Имеет смысл в продолжение такого заявления обратиться еще и в ФМС и к главному санитарному врачу, чтоб проинспектировали иммигрантов из Украины, нелегально находящихся и продукты питания, которые Украина нам импортирует», - сказал Нилов.

«Когда президентом Украины был Ющенко, Россия могла принимать более жесткие меры, мы понимали какая идет политика в отношении нашей страны. Когда пришел президент Янукович, он сказал, что отношения наши потеплели, но, к сожалению, мы видим, как строятся отношения с братскими православно-словянскими странами. Обычно они поднимают вопрос братства только, когда речь идет о цене на углеводороды», - заявил он.

В свою очередь, депутат от КПРФ Анатолий Локоть также предложил принять ряд конкретных мер, чтобы не допустить сближения Украины и Евросоюза.

«У нас есть СНГ, есть смешанные семьи, значит ситуация, когда они что-то подписывают, а мы что-то заявляем на тот счет, не может нас удовлетворять. Давайте ряд мер конкретных предпримем. Делегацию отправим в парламент Украины, их сюда пригласим, ведь там есть силы, которые выступают за воссоединение с Востоком, с Россией, в частности Компартия Украины», - сказал Локоть.

В тоже время, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, представляющий заявление, отметил, что работа по взаимодействию РФ с Украиной должна проводиться более системно.

«Я целиком и полностью поддерживаю перевод на системные основы нашей работы с Украиной. На мой взгляд, нам не хватает такой системности, которую как раз демонстрирует Евросоюз», - сказал Пушков.

При этом он сообщил, что «мероприятия по Украине проводятся, но системной работы нет».