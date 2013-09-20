Российские депутаты призывают ввести инспекцию мигрантов из Украины
Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предлагает обратить внимание Федеральной миграционной службы России на иммигрантов из Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в ходе обсуждения заявления Госдумы «В связи с принятием Европейским парламентом резолюции, содержащей безосновательные обвинения в адрес РФ».
«Имеет смысл в продолжение такого заявления обратиться еще и в ФМС и к главному санитарному врачу, чтоб проинспектировали иммигрантов из Украины, нелегально находящихся и продукты питания, которые Украина нам импортирует», - сказал Нилов.
«Когда президентом Украины был Ющенко, Россия могла принимать более жесткие меры, мы понимали какая идет политика в отношении нашей страны. Когда пришел президент Янукович, он сказал, что отношения наши потеплели, но, к сожалению, мы видим, как строятся отношения с братскими православно-словянскими странами. Обычно они поднимают вопрос братства только, когда речь идет о цене на углеводороды», - заявил он.
В свою очередь, депутат от КПРФ Анатолий Локоть также предложил принять ряд конкретных мер, чтобы не допустить сближения Украины и Евросоюза.
«У нас есть СНГ, есть смешанные семьи, значит ситуация, когда они что-то подписывают, а мы что-то заявляем на тот счет, не может нас удовлетворять. Давайте ряд мер конкретных предпримем. Делегацию отправим в парламент Украины, их сюда пригласим, ведь там есть силы, которые выступают за воссоединение с Востоком, с Россией, в частности Компартия Украины», - сказал Локоть.
В тоже время, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, представляющий заявление, отметил, что работа по взаимодействию РФ с Украиной должна проводиться более системно.
«Я целиком и полностью поддерживаю перевод на системные основы нашей работы с Украиной. На мой взгляд, нам не хватает такой системности, которую как раз демонстрирует Евросоюз», - сказал Пушков.
При этом он сообщил, что «мероприятия по Украине проводятся, но системной работы нет».