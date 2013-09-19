В России ожидают, что ЗСТ с ЕС принесет Украине $4-5 миллиардов потерь

Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

Фактически правительство Украины принимает решение делегировать суверенные права Украины по торгово-экономическим отношениям Европейской комиссии, отметил Глазьев в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

"В этом случае мы ожидаем, что Украина потеряет еще два миллиарда долларов торговли. Это имеется ввиду дополнительный импорт европейских товаров, которые будут идти на территорию Украины", - уточнил он.

Он напомнил, что главным кредитором Украины на сегодняшний момент является Россия и российские банки, и "думать, что российские банки будут в этой ситуации ухудшающегося торгово-платежного баланса с Россией кредитовать дальше украинскую экономику наивно".

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Поэтому фактически Украина остается без доступа на российские рынки в значительной степени, сказал Глазьев. "Потому что Николаю Яновичу Азарову было четко сказано, что по мере того, как Украина обнуляет импортный тариф с Европейским союзом, на границе Таможенного союза вводится единый таможенный тариф Таможенного союза. Это будет означать, что Украина потеряет 2 миллиарда долларов с Запада - увеличение импорта европейских товаров - и потеряет где-то 2-3 миллиарда долларов - снижение экспорта в Россию", - добавил Глазьев.

"Это фактически экономическая катастрофа", - заключил он.