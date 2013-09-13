В николаевском детсаду у троих детей обнаружили менингит
17:17, 13 сентября 2013Общество
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В Николаеве трое воспитанников детского сада №47 госпитализированы с различными формами менингита.
В ОГА говорят, что о вирусе речи не идет / Фото: kerch.fm
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, дети были госпитализированы в областную инфекционную больницу в период с 4 по 9 сентября. Их состояние оценивается как средней тяжести и средне-тяжелое.
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Дети находились в саду в разных группах. "Это менингит различных серотипов. Говорить о том, что это вирусный менингит нельзя", - сказал Багрянцев.
По его словам, взяты анализы у детей, которые контактировали с заболевшими.
Причина заболевания выясняется, все необходимые в таких случаях санитарные мероприятия проводят специалисты санэпидстанции.
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