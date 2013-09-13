В николаевском детсаду у троих детей обнаружили менингит

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, дети были госпитализированы в областную инфекционную больницу в период с 4 по 9 сентября. Их состояние оценивается как средней тяжести и средне-тяжелое.

По теме: Нашли виновных в массовом отравлении в детсаду

Дети находились в саду в разных группах. "Это менингит различных серотипов. Говорить о том, что это вирусный менингит нельзя", - сказал Багрянцев.

По его словам, взяты анализы у детей, которые контактировали с заболевшими.

Причина заболевания выясняется, все необходимые в таких случаях санитарные мероприятия проводят специалисты санэпидстанции.