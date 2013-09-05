Завтра в Украину придут дожди и скандинавский холод

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 6 сентября, облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем в большинстве северных и центральных областей умеренный дождь; лишь в западных областях и в Одесской области переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных областях 3-8°, в Карпатах на грунте местами заморозки 0-2°, на остальной территории 7-12° тепла, на Крымском побережье до 16°; днем 10-15°, в западных и южных областях 14-19°, на Закарпатье и в Крыму до 22°.

В Киеве и Киевской области дождь (ночью местами небольшой). Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 7-12°, днем 10-15°; в Киеве ночью 8-10°, днем 11-13°.

Сегодня, 5 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Одессы 16°, в районе Геническа 18°; в Днепре возле Киева - 17°.