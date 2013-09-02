С 1 сентября в Украине услуги почтовой связи подорожали на 15%

Об этом УНИАН сообщает Национальная комиссия, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Так, размер изменений тарифов на пересылку посылок без объявленной ценности в пределах области и в пределах Украины составляет в среднем 15% (за посылку и за каждый килограмм). В то же время не будут изменены тарифы на пересылку в пределах Украины писем и почтовых карточек и бандеролей массой до 2 кг, в том числе заказных, и тарифы на пересылку в другие государства секограм, писем, почтовых карточек весом свыше 50 г и простых бандеролей.

Также в Украине будут скорректированы тарифы на международные пересылки почтовой карточки и письма массой до 20 г и свыше 20 г до 50 г и тарифы за пересылку посылок без объявленной ценности, стоимость которых будет зависеть от направления.

В НКРСИ также отметили, что с учетом мирового опыта новые тарифы предусматривают изменение уровня скидки - с 20% до 40%, которая может предоставляться оператором пользователям на услуги почтовой связи (но не ниже себестоимости).

Также комиссия посчитала «целесообразным отменить или объединить некоторые тарифы», в т.ч.: тарифы на пересылку приоритетных посылок без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины, поскольку по срокам обработки, перевозки, доставки услуги, по пересылке приоритетных посылок и обычных посылок с дополнительным сервисом «курьерская доставка» тождественны; тарифы на пересылку простой бандероли отечественной продукции книгоиздательства до 100 г включительно и свыше 100 до 250 г, т.к. средний вес одной книги - 250–500 г, и потому нецелесообразно использовать тарифы на пересылку простых бандеролей с продукцией книгоиздательства массой до 100 г включительно; объединить тарифы на пересылку в другие государства простой почтовой карточки с тарифами на пересылку простого письма массой до 20 г на том основании, что технологический процесс предоставления услуг по пересылке такой корреспонденции, а именно принятие, обрабатывание и доставка (вручение), является одинаковым.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.