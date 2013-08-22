С ноября украинцы смогут регистрировать недвижимость через «Укрпочту»

С 1 ноября граждане Украины смогут зарегистрировать недвижимость через отделения «Укрпочты», число которых планируется увеличить в 7 раз – до 14 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«С 1 ноября граждане смогут регистрировать свою недвижимость через отделения «Укрпочты». И если сейчас по всей Украине работает 2 тыс. отделений, то после введения такой системы регистрации их количество возрастет в 7 раз. Мы сделаем наши услуги ближе и доступнее для каждого гражданина», - сказал Ворона.

По данным Укргосреестра, помимо регистрации недвижимости, первоочередным перечнем услуг, которые будут предоставляться совместно с почтовым оператором, станут проставления апостиля на официальных документах, государственная регистрация юридического лица и физического лица, имеющего намерение стать предпринимателем, государственная регистрация изменений в учредительные документы юридического лица и пр.

Как сообщал УНИАН, в июле руководители Укргосреестра и «Укрпочты» подписали меморандум о сотрудничестве. По словам первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова предоставление услуг через предприятия «Укрпочты» существенно упростит для населения процедуру пользования этими услугами.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.