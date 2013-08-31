В первый день осени в Украине ожидается до 24 ° тепла
14:02, 31 августа 2013Общество
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Завтра, 1 сентября, в Украине без осадков, лишь в западных и северных областях днем ожидаются дожди, местами грозы.
В Киеве и Киевской области без осадков
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Температура ночью будет составлять 8-13°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27°.
В Киеве и Киевской области без осадков, только во второй половине дня дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области 8-13°, днем 19-24°; в Киеве ночью 10-12°, днем 21-23°.
Сегодня, 31 августа, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-26°; в Днепре возле Киева - 19°.
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