В первый день осени в Украине ожидается до 24 ° тепла

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью будет составлять 8-13°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве и Киевской области без осадков, только во второй половине дня дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 8-13°, днем 19-24°; в Киеве ночью 10-12°, днем 21-23°.

Сегодня, 31 августа, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-26°; в Днепре возле Киева - 19°.