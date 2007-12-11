Алчевску опять пришла труба

Около 6 тыс. жителей 53 многоэтажных домов остаются без теплоснабжения из-за аварии на магистральном теплопроводе в Алчевске Луганской области.

Об этом заявил представитель мэрии Алчевска, сообщает Украинская правда со ссылкой на Обком.

По его данным, прорыв на магистральной теплотрассе от центральной котельной "Восточная" произошел 10 декабря в 9.50.

"В результате без тепла остались около 80 домов. Часть из них уже подключены", – отметил источник.

Он добавил, что авария будет устранена в течение 12 часов.

Как известно, 22 января 2006 года в 12.00 на одной из сетей магистрального теплопровода произошел прорыв трубы (диаметр 800 мм) от центральной котельной "Восточная", в результате чего без теплоснабжения остались около 700 жилых домов.

Всего в Алчевске 836 домов.