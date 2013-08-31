Убийца Оксаны Макар считает свое наказание слишком строгим

"Свою вину признаю частично. И то, что мне приписывают, не совершал. Поэтому максимальный срок заключения считаю для себя несправедливым, и заслуживаю снисхождения", - заявил осужденный журналистам во время их посещения ИК №99.

По его словам, "если бы была возможность вернуться назад в тот роковой день", он бы поступил иначе. Но раз "Оксану все равно не вернуть", то и срок ему тянуть незачем. Мол, и так наказан - замучили угрызения совести, пишет Телеграф.

Как отмечают правоохранители, с сокамерниками у Присяжнюка отношения не сложились. Насильников и садистов презирают даже в колониях.

Напомним: преступление, вызвавшее небывалый общественный резонанс не только в Украине, но и за рубежом, было совершено в ночь с 8 на 9 марта прошлого года в Николаеве. Трое друзей - 24-летний Максим Присяжнюк, 23-летний Евгений Краснощок и 22-летний Артем Погосян - в квартире Присяжнюка сначала изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а затем, чтобы скрыть следы преступления, отнесли ее в заброшенное здание и подожгли.

Несмотря на многочисленные операции по спасению девушки, от полученных травм, несовместимых с жизнью, 29 марта Оксана Макар скончалась в ожоговом центре.