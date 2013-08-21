Пограничники заметили дельтаплан, летевший в Польшу и обратно

Пограничный наряд услышал шум двигателя летательного аппарата, а затем и сам дельтаплан, который следовал в Польшу, а затем в обратном направлении, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

О выявлении в воздушном пространстве маломерного летательного аппарата пограничники сразу же сообщили подразделению противовоздушной обороны, взаимодействующим подразделениям, а также польским коллегам.

В результате проведенных мероприятий от смежной стороны вскоре была получена информация о выявлении и задержании вблизи населенного пункта Домброва двух граждан Польши с 4 тюками сигарет, которые, возможно, причастны к незаконной переправке табачных изделий воздушным путем.

Для отслеживания маршрута движения летательного аппарата и дальнейшего ведения мониторинга воздушного пространства пограничники Мостиского и Львовского пограничных отрядов теперь проводят поисковые действия с целью установления места взлета и посадки малого летательного аппарата и лиц, причастных к данной противоправной деятельности.