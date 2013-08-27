Самолет МЧС России по дороге из Сирии прихватил восьмерых граждан Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Посольстве Украины в Москве.

«Самолет МЧС, доставивший сегодня порядка 20 тонн гуманитарной помощи, вылетел из сирийского города Латакии. На его борту 89 человек, из них 8 граждан Украины – все они пожелали покинуть Сирию», - сказал сотрудник посольства.

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По его словам, самолет должен совершить посадку в московском аэропорту «Домодедово» ориентировочно в 22.30 мск, где их встретят представители консульского отдела.

Собеседник агентства подчеркнул, что граждане Украины, как обычно, будут размещены на ночь в гостинице при украинской дипломатической миссии, а завтра поездами отправлены на Родину.