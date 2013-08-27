В Херсонской области браконьеры на «Запорожце» наловили кефали на 107 тысяч

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонгосрыбоохраны инспекторы указанного участка в 4.10 24 августа в Ягорлыцком заливе Черного моря возле села Ивановка Голопристанского района задержали двух браконьеров, которые ловили запрещенную к вылову кефаль 17 сетями, общей площадью до 100 кв. м. У браконьеров был изъят весь их улов, в котором были 180 кефалей (11 кг). Учитывая запрет на лов кефали, общая сумма ущерба водным биоресурсам составила – 107,1 тыс. грн.

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Согласно сообщению, это самый большой ущерб для водных запасов страны, нанесенный выловом рыбы в нынешнем году.

Также у "рыбаков" изъяли транспортное средство - "Запорожец".

Браконьеры во время задержания пытались оказать сопротивление работникам Херсонгосрыбоохраны, однако обошлось без пострадавших.

Пресс-служба сообщает, что на браконьеров инспекторы рыбоохраны вышли через точку сбыта на рынке в Голой Пристани, где реализовывалась незаконно выловленная кефаль. В течении нескольких дней инспекторы отслеживали поставщиков и реализаторов незаконного улова.

Материалы на задержанных браконьеров переданы в правоохранительные органы.