Гражданина России обвиняют в избиении журналиста в Харькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова, по факту нападения на оператора съемочной группы Медиа-группа «Объектив» (ТРК «Симон») 21 августа начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК Украины (преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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Основанием для открытия нового уголовного производства стало заявление директора ООО «ТРК «Симон», в котором отмечается, что на момент инцидента оператор исполнял свои профессиональные обязанности.

Ранее в ЕРДР по данному факту было зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Сейчас по обоим производства продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 19 августа на улице Полтавский шлях загорелся автомобиль. Водитель и владелец автомобиля, который был на пассажирском сидении, успели покинуть иномарку и не получили телесных повреждений.

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Когда на место происшествия прибыла съемочная группа МГ «Объектив», владелец автомобиля, который, по данным свидетелей, находился в нетрезвом состоянии, стал вести себя агрессивно и напал на телеоператора. Работник телеканала получил легкие телесные повреждения, также поврежден штатив видеокамеры. Общая сумма ущерба составляет более 2,2 тыс. грн.