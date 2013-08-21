В Харькове россиянин на Land Rover избил снимавшего его журналиста

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 19 августа в Ленинский райотдел милиции поступило заявление от 36-летнего видеооператора ООО «Телерадиокомпания «Симон» о том, что на улице Полтавский шлях неизвестный мужчина ударил его в лицо и сломал штатив для видеокамеры.

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На место происшествия выехали руководство райотдела и следственно-оперативная группа. По «горячим следам» инспектора патрульной службы в совершении преступления уличили 40-летнего гражданина Российской Федерации.

Милиционеры установили, что в тот день россиянин ехал по городу на своем автомобиле «Ленд Ровер», за рулем находился его товарищ. В районе Озерянского храма на улице Полтавский шлях двигатель автомобиля неожиданно загорелся.

Во время тушения пожара к мужчинам подошла съемочная группа ООО «Телерадиокомпания «Симон» и оператор начал снимать место происшествия. Владелец джипа начал ссориться с видеооператором, нанес ему телесные повреждения и повредил штатив для камеры.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Открыто Уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 296 (хулиганство) головного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет.

Мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения. По данному факту проводится дальнейшая проверка.