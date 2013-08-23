Не простили: крымские татары хотят сорвать гастроли Панину

Об этом сообщил первый заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сайту «Крым.Комментарии».

По его информации, сегодня председатель Евпаторийского меджлиса и представители общественности предложат управлению культуры Евпаторийского горсовета принять меры к немедленному разрыву договора о выступлении Панина в Евпатории, которое, по некоторым данным, планируется на сегодня, 23 августа.

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«Вы слышали, что он сказал до своих извинений, про деревья для каждого татарина? Я лично не простил. Потому что человек призвал к прямому насилию по отношению ко мне, к моим детям, к моим живым родителям. Он призвал, чтобы каждого из нас повесили на дереве», - сказал Чубаров.

Заместитель председателя меджлиса считает, что Панин немедленно должен быть задержан, по отношению к нему должны быть приняты все меры, предусмотренные законом.

«Это фашист. Кого прощать? Фашиста? Он что больной, умалишенный, не отвечает за свои деяния? Пусть ответит!», - добавил он.