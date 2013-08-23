Не простили: крымские татары хотят сорвать гастроли Панину

11:53, 23 августа 2013
Политика
1937

Евпаторийский меджлис крымских татар намерен добиться отмены выступления в городе оскандалившегося российского актера Алексея Панина.

Татары требуют отмены выступления Панина в Евпатории

Об этом сообщил первый заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сайту «Крым.Комментарии».

По его информации, сегодня председатель Евпаторийского меджлиса и представители общественности предложат управлению культуры Евпаторийского горсовета принять меры к немедленному разрыву договора о выступлении Панина в Евпатории, которое, по некоторым данным, планируется на сегодня, 23 августа.

По теме:Российский консул назвал “пощечиной России" избиение Паниным жителя Крыма

«Вы слышали, что он сказал до своих извинений, про деревья для каждого татарина? Я лично не простил. Потому что человек призвал к прямому насилию по отношению ко мне, к моим детям, к моим живым родителям. Он призвал, чтобы каждого из нас повесили на дереве», - сказал Чубаров.

 Заместитель председателя меджлиса считает, что Панин немедленно должен быть задержан, по отношению к нему должны быть приняты все меры, предусмотренные законом. 

«Это фашист. Кого прощать? Фашиста? Он что больной, умалишенный, не отвечает за свои деяния? Пусть ответит!», - добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter