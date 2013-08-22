Ассоциация с ЕС снизит уязвимость украинских производителей - Пятницкий

Это касается, в первую очередь, отечественных производителей, которые сегодня имеют узкие рынки сбыта, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы диверсифицировать свою торговлю. Ее структура достаточно сбалансирована, но нам нужно также обратить внимание и на другие страны, - отметил он, - В этом случае наши предприятия будут менее зависимы от таких неприятностей, как ограничение на какой-то таможенной границе, введение каких-то дополнительных процедур».

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По словам Валерия Пятницкого, важным шагом в направлении расширения рынков сбыта украинских товаров, а соответственно - и снижения уязвимости отечественных производителей, является подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

«Я думаю, что после того, как мы подпишем соглашение о свободной торговле с ЕС, мы почувствуем заметные изменения, потому что это соглашение предусматривает со стороны ЕС существенную либерализацию - практически открытие рынка промышленных товаров», - считает он.

При этом он называет преувеличением утверждение, что украинские производители не найдут своего места на европейском рынке.

«Украинский бизнес достаточно гибкий и активно приспосабливается к международной конкуренции. Поэтому я думаю, что он найдет свою нишу на европейском рынке и частично потоки, которые сегодня направляются в страны СНГ, будут переориентированы на этот рынок», - отметил Валерий Пятницкий.

Кроме того, он подчеркнул, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС дает основу для выхода украинских производителей на глобальные рынки, через гармонизацию украинских правил и стандартов с европейскими и международными.

По его словам, Украина может использовать ЕС и гармонизацию правил и стандартов как локомотив для расширения рынков сбыта своей продукции.

«Есть своеобразная синергия, потому что здесь не только вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС, - это выход на третьи рынки. Здесь мы, опять же, можем использовать ЕС и гармонизацию правил с европейскими и международными как своеобразный локомотив», - отмечает Валерий Пятницкий.

Так, он сообщил, что сейчас ЕС ведет диалог с Соединенными Штатами Америки о беспрецедентной договоренности, касающейся взаимного признания действующих правил и процедур.

«Если на Американском рынке (а это и США, Канада, Мексика), и вообще, в более широком масштабе, будут признаваться эквивалентными, например, процедуры контроля качества, безопасности продукции ЕС, и Украина гармонизирует свои процедуры с европейскими, то мы сможем выходить не только на рынок ЕС, но и на эти глобальные рынки практически автоматом», - подчеркнул Валерий Пятницкий