Уполномоченный по евроинтеграции: Договор о ЗСТ был работой всего общества

На этом мнении сошлись участники дискуссии «Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС: перспективы для бизнеса и инвестиций», которая состоялась 14 июня в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».

Сотрудничество с Европейским союзом является шансом для экономической модернизации Украины, но одновременно является вызовом для украинской экономической политики, отметил Председатель Правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, начиная дискуссию.

По его мнению, для того чтобы воспользоваться этим шансом, Украина, с одной стороны, должна понимать проблемы и вызовы, связанные с соглашением о свободной торговле с ЕС, с другой, наметить адекватные шаги, для того чтобы максимальной степени воспользоваться позитивным эффектом и минимизировать те неизбежные проблемы, которые возникают в сотрудничестве такого уровня.

«Я надеюсь, что конструктивное обсуждение этих и других вопросов, как представителями Правительства так и представителями бизнес-сообщества, позволит нам обратить внимание на новые моменты, которые еще не обсуждались, а также лучше понять, что именно нужно сделать, для того чтобы в полной мере воспользоваться этим инструментом и в интересах Украины, как государства, и конечно же в интересах украинского бизнеса», - говорит Игорь Бураковский.

В свою очередь, Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов отметил, что несмотря на разговоры о том, что создание зоны свободной торговли с ЕС нанесет ущерб отдельным отраслям украинской экономики, проведенный анализ показал, что влияние такого решения будет положительным.

«Поскольку вступление в любую зону свободной торговли это вопрос договоренностей, вопрос каких-то балансов, то мы это прекрасно понимали, когда проводили переговоры с ЕС о зоне свободной торговли. Мы шли на это сознательно, мы просчитывали нашими академическими институтами, мы анализировали, как они оценивают эти процессы и пришли к выводу, что в целом для Украины это будет плюс», - подчеркнул Министр.

«Мы готовы сотрудничать с Украиной. Украина имеет приоритеты, реализация которых выгодна также и Европейскому союзу. Мы должны посмотреть, каким образом можно их взаимовыгодно реализовать», - отметил заместитель директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петер Балаш.

Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий подчеркнул, что активная работа по подготовке соглашения об ассоциации с ЕС проводилась в течение последних пяти лет.

«Это была не только работа над текстом, это была работа всего общества. Даже если мы работали над какими-то юридическими формулам, за каждой такой формулой стоят интересы конкретного бизнеса, интересы конкретного потребителя. И конечно все это нашло отражение в этом соглашении», - говорит Валерий Пятницкий.

При этом он отметил, что бизнес был активным участником этих переговоров и формулировал задачи, которые Украина пыталась реализовать совместно с европейскими партнерам.

«Для нас очень важно, чтобы украинский бизнес смог себя увидеть и почувствовать комфортно на европейском рынке, работая по правилам, по которым работают их партнеры в странах Европейского союза. Для этого в соглашении предусмотрено, как ключевой момент, глубокая гармонизация законодательства и она начинается не завтра, когда будет подписано соглашение, она началась уже пять лет назад и даже раньше», - говорит Валерий Пятницкий.

Он отметил, что украинский бизнес готовился к тому, чтобы работать со своими европейскими партнерами по единым правилам и это очень важно.

«Чрезвычайно важно, чтобы то, что написано на бумаге, было реализовано на практике и чтобы инвестор, бизнесмен, работающий на украинском рынке, или хочет выйти на европейский рынок и видит эту перспективу, чтобы он чувствовал себя комфортно», - подчеркнул Правительственный уполномоченный.