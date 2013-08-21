В Одессе состоится Вышиванковый фестиваль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила председатель оргкомитета фестиваля Наталья Мажарова.

По словам Мажаровой, исходя из того, что в нынешнем году празднуется 22 года Независимости Украины, в рамках фестиваля запланировано 22 мероприятия.

В их числе - показ коллекций современной одежды с этническими мотивами, акция «Наша ленточка», в рамках которой активисты раздадут прохожим 20 тыс. желто-голубых ленточек, а также - флешмоб «Якорь – сердце Украины». Во время флешмоба на Потемкинской лестнице будет составлен желто-синий логотип Одессы.

Кроме того, состоится велопробег по центральным улицам города, конкурс по поеданию вареников на скорость, вынос 10-килограмового каравая, конкурс «Семейная кухня» среди семей - на лучшее приготовление национального блюда.

Как сообщил заместитель председателя оргкомитета Кирилл Филимонов, 24 августа на Потемкинской лестнице одесситы и гости города одетые в вышиванки, взявшись за руки, образуют живую цепь. В 2010 году она объединила 229 человек, в 2011 году — 584, в 2012 году — 852. В нынешнем году организаторы надеются установить новый рекорд Украины - собрать до 1,5 тыс. человек.

Филимонов добавил, что накануне, 23 августа, по Потемкинской лестнице растянут 22-метровый флаг Украины.

«Каждый метр символизирует один год Независимости», - сказал он.