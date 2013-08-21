Завод им. Малышева планирует создать танковое производство в Харькове

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе госконцерна “Укроборонпром” со ссылкой на генерального директора предприятия Вадима Федосова.

«Мы намерены освоить на заводе производство пушек, гусениц, катков и других изделий. Это позволит избежать зависимости от импортной составляющей. Рассчитываем заняться танковой электроникой, тепловизионной техникой, разработкой программных средств», - цитирует пресс-служба гендиректора, который отметил, что предприятие реализует курс на уменьшение зависимости от внешних поставщиков и создания в Харькове самостоятельного танкового производства

По его словам, замыкание производства на себе позволит побороть неэффективность и инертность межпроизводственной кооперации.

«Стоит задача максимально замкнуть цикл производства внутри концерна, для увеличения прибыли предприятий. Мы готовы ее выполнить », - сказал Федосов.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие “Завод им. Малышева” в январе-июне 2013 года получил 500 тыс. грн чистой прибыли по сравнению с 109 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года

ГК «Укроборонпром» в конце 2012 года заявил, что ставит целью в 2013 году обеспечить безубыточную деятельность завода.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

"Завод им. Малышева" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".