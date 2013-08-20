Fitch подтвердил наивысший рейтинг Нидерландов

"Сохранение негативного прогноза отражает ухудшение динамики показателей госдолга, хотя они пока находятся в рамках категории "ААА", а также продолжительную экономическую рецессию, связанную с высоким уровнем задолженности домохозяйств и падением цен на жилье", - сообщается в пресс-релизе агентства, который цитирует РИА Новости.

В то же время Fitch оценивает показатели кредитоспособности как сильные, обращая внимание на профицит платежного баланса, финансовую гибкость и конкурентоспособность экономики. "Мы считаем, что финансовые риски очень невелики с учетом среднего срока погашения гособлигаций в семь лет, низкой стоимости заимствований и статуса одного из ключевых эмитентов в еврозоне", - говорят аналитики агентства.

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Показатель госдолга Fitch предполагает на уровне пиковых 80% ВВП в 2018 году, при этом к 2020 году он сократится лишь до 78%. Ранее пиковый показатель предполагался на уровне 77% в 2016 году. Агентство отмечает также неопределенность относительно бюджетных планов правительства на 2014-2015 годы, что негативно влияет на настроения бизнеса и потребителей.

В будущем существенное ухудшение прогнозов по госдолгу и другим экономическим показателям может привести к понижению рейтинга Нидерландов. Напротив, признаки стабилизации на рынке жилья и рост экономических темпов позволят улучшить прогноз до стабильного.