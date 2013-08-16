Суд разрешил демонтировать памятники Ленину в Сумах

Официальный сайт Заречного райсуда информирует, что соответствующее постановление было вынесено в четверг, 15 августа.

Как отмечено в сообщении, Заречным районным судом Сум был рассмотрен административный иск Сумской городской организации КПУ в лице первого секретаря Сумской городской организации Компартии Украины Солобаева В.Я. к Сумскому городскому совету о признании незаконными и отмене решений Сумского городского совета от 29 мая 2013 года «О демонтаже памятника (бюста) В.И.Ленину, который расположен по адресу Cумы, ул. Мира, 28" и "О памятнике Герасиму Кондратьеву - основателю г. Сумы, полковнику Сумского казацкого полка и памятный знак основателям города». Указанными решениями предусмотрен демонтаж, переработка памятника Ленину, расположенного в урочище «Дуровщина», и изготовление памятника Герасиму Кондратьеву - основателю Сум и памятного знака основателям города.

Постановлением суда в удовлетворении исковых требований Сумской городской организации КПУ отказано в связи с необоснованностью.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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По информации представителя городской организации КПУ адвоката Дмитрия Коломийца, в настоящее время на это решение суда будет готовиться соответствующая апелляция.

Как сообщал УНИАН, Сумской горсовет на сессии 29 мая принял решение снести памятник и бюст Ленину в областном центре. 31 мая первый секретарь Сумского горкома КПУ Владимир Салобаев подал административный иск о незаконности этого решения, а Заречный районный суд Сум 4 июня запретил горсовету сносить памятники Ленину до рассмотрения этого иска по сути.