Femen заявляет об избиении их активисток в Одессе (фото)

В Одессе 17 августа избили активистов Femen, сообщает пресс-служба организации.

По данным пресс-службы, около 21.00 на лидера Femen Анну Гуцол, активистку Александру Шевченко и консультанта Виктора Святского напали неизвестные.

«Активисты Femen были перехвачены группой людей на выходе из подъезда одного из одесских домов. Нападение было совершено по отработанной схеме: сотрудники спецслужб вели предварительное наблюдение за активистами и, выбрав удобный момент, совершили нападение. Жестоко избив активистов Femen, преступники удалились на автомобиле с водителем, который заранее ожидал своих коллег поодаль от места совершения преступления», - утверждают в организации.

По их словам, все 3 члена движения госпитализированы службой скорой помощи и доставлены в Шевченковский райотдел милиции Одессы для дачи пояснений.

Femen требует от министра внутренних дел Украины обеспечить их активистам круглосуточную охрану ввиду вчерашнего нападения, «ставшего уже пятым в череде кровавых расправ над активом движения».

В Главном управлении МВД в Одесской области УНИАН подтвердили факт обращения потерпевших активистов.