В Николаеве поймали грабителей, напавших на таксиста с битами

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

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Как установлено в ходе расследования, нападавших было четверо. Ранее милиция сообщала о пяти нападавших. В четверг, 15 августа, сотрудники милиции установили личности всех четверых участников нападения, трое из которых были задержаны, а четвертый – был отпущен на подписку о невыезде.

В данный момент в отношении двоих задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, третий участник нападения ожидает решения суда.

Нападавшие оказались жителями Николаева, один из которых ранее судим за совершение разбойного нападения, а другой — за грабеж. При проведении следственных действий было установлено, что они заранее спланировали нападение. Злоумышленники похитили у потерпевшего имущество на сумму более 6 тыс. грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, проверяется причастность всех участников нападения к совершению других преступлений на территории Николаева и Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, днем 5 августа в Николаеве в Корабельном районе группа злоумышленников в одежде черного цвета и масках совершили нападение на водителя автомобиля марки ВАЗ.

Злоумышленники, разбив битами окна автомобиля и угрожая физической расправой, завладели кошельком с деньгами и личными вещами водителя. После чего сели в автомобиль, который стоял неподалеку, и уехали.

Следственный отдел Корабельного РО НГУ УМВД в Николаевской области открыл уголовное производство по признакам ст.187 ч. 2 УК Украины «Разбой».