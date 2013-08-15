Раскрылось жестокое убийство таксиста

Отмечается, что несколько дней назад в 22 часа в дежурную часть Броварского городского отделения милиции позвонил по телефону 27-летний мужчина и сообщил, что неизвестный человек нанес ему ножевое ранение, пытаясь завладеть автомобилем ВАЗ. Потерпевший успел назвать свой номер мобильного телефона и то, что он попытался убежать от нападающего и находится в поле вблизи села Скибин Киевской области. Затем связь перервалась.

Оперативный дежурный сразу направил следственно-оперативную группу и наряд патрульной службы милиции по вызову, но потерпевшего не обнаружили. До глубокой ночи продолжали поиски милиционеры раненного водителя и автомобиля, но безрезультатно.

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Утром, в 5 часов к поискам привлекли солдат внутренних войск и членов общественных формирований. Более 100 гектаров открытой местности обследовали искатели, пока на обочине дороги, вблизи села Рожевка, обнаружили поврежденный автомобиль в перевернутом состоянии после дорожно-транспортного происшествия.

Тщательные поиски водителя продолжались двое суток. И только на третий день в лесопосадке, с многочисленными ножевыми ранениями, на расстоянии около 15 км от того места, которое указывал потерпевший, оперативники нашли его тело.

В тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан и доставлен в местное отделение милиции подозреваемый в совершении нападения. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Броварского района. Под давлением неоспоримых доказательств он признался в совершенном и рассказал, что, находясь в нетрезвом состоянии, вызвал такси. Когда выехали за населенный пункт, попросил таксиста, чтобы тот остановил автомобиль и беспричинно нанес удар ножом водителю. Таксист выскочил из салона автомобиля с мобильным телефоном и начал убегать, спрятался за дерево и еще успел позвонить по телефону по «102» и сообщить о нападении. Испугавшись ответственности, пассажир решил найти и убить его. Услышав разговор по мобильному, догнал свою жертву и с жестокостью нанес 14 ножевых ранений. А для того, чтобы скрыть труп, пытался его поджечь. Бросив изувеченное тело, сел за руль похищенного автомобиля, но, проехав некоторое расстояние, не справился с управлением и допустил ДПТ.

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Работниками следственного отделения Броварского горотдела милиции по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно. Относительно подозреваемого избрана мера пресечения – арест. Досудебное следствие продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.