Из египетских курортов начали эвакуировать иностранных туристов

Решение вывезти туристов из Египта приняли финские туроператоры из-за напряженной обстановки в стране.

Как сообщает НТВ, туристическая компания «Тьяреборг» пообещала эвакуировать своих клиентов (примерно 100 человек) в течение выходных. Она также отменяет все туры в Египет на август-сентябрь.

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Другой крупный туроператор — «Финнматкат», у которого в Египте сейчас порядка 135 туристов, планирует вывезти их оттуда к понедельнику и отменить все туры в страну до октября, сообщает телеканал со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, накануне МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Египет.