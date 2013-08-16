Из египетских курортов начали эвакуировать иностранных туристов
09:24, 16 августа 2013Политика
3016
Об эвакуации своих граждан с курортов Египта объявила Финляндия.
Египет - точка, теперь горячая во всех отношениях. Фото http://www.republic-egypt.com/
Решение вывезти туристов из Египта приняли финские туроператоры из-за напряженной обстановки в стране.
Как сообщает НТВ, туристическая компания «Тьяреборг» пообещала эвакуировать своих клиентов (примерно 100 человек) в течение выходных. Она также отменяет все туры в Египет на август-сентябрь.
По теме: В Египте - 10 тысяч туристов из Украины
Другой крупный туроператор — «Финнматкат», у которого в Египте сейчас порядка 135 туристов, планирует вывезти их оттуда к понедельнику и отменить все туры в страну до октября, сообщает телеканал со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Как сообщал УНИАН, накануне МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Египет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter