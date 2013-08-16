"Нафтогаз" находится в патовой ситуации из-за долгов

Об этом заявил заместитель председателя правления компании Вадим Чупрун в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой НАК.

“НАК сегодня в патовой ситуации. Мы обязаны, во-первых, заплатить за весь купленный газ сполна, в соответствии с условиями договора, который был подписан в 2009 году на 10 лет. Во-вторых, мы обязаны заплатить налоги, потому что львиную долю государственного бюджета составляют налоги НАК «Нафтогаз Украины», и подготовиться к предстоящему отопительному сезону», - сказал Чупрун.

Также он подчеркнул, что если до 1 октября предприятия ТКЭ не погасят всей задолженности, то «Нафтогаз» не сможет справиться с поставленными перед ним задачами.

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Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 15 августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более чем 17,4 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.