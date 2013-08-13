Нафтогаз в І полугодии увеличил чистый убыток более чем в два раза

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2013 года увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раз - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

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Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за первое полугодие 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

Валовой убыток компании за январь-июнь 2013 года составил 4,426 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» закончил с валовой прибылью в 1,614 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 87% - до 7,75 млрд грн с 4,14 млрд грн.

В 2012 году компания получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как 2011 год закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.