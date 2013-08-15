В Раздельнянском районе Одесской области мужчина поджег свой бывший автомобиль, выставленный банком для реализации под кредит.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, на текущей неделе по подозрению в совершении поджога задержали 27-летнего местного жителя.

«На днях в дежурную часть Раздельнянского райотдела милиции поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что у здания одного из отделений банка в городе Раздельная произошло возгорание легкового автомобиля. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела и подразделение спасателей. Спасатели быстро ликвидировали пожар, однако задние колеса транспортного средства и багажник выгорели полностью, частично сгорели сидения», - рассказали в отделе.

Причина возгорания - поджог.

В ходе проведения следственных действий правоохранители выяснили, что данное транспортное средство марки «Дэу» принадлежит коммерческому банку и находится под реализацией в кредит. Просмотрев видеозапись с камер видеонаблюдения банка, правоохранители быстро установили личность подозреваемого. На допросе он рассказал следователю, что у него есть большая задолженность по кредиту в этом банке, а на его погашение денег катастрофически не хватает. Мол, таким образом, он решил хоть как-то навредить банку.

Поджигатель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За совершение данного правонарушения мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет согласно ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).