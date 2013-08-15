В Одесской области в пансионате произошел пожар

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, вчера утром на территории пансионата «Рута» произошло возгорание кровли кинотеатра и близлежащих торговых киосков. Огонь охватил около 900 кв. м.

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Пожарные работали по повышенному вызову «Ранг-2». Из спальных корпусов пансионата эвакуировали 40 человек. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, вчера в 22.20 в Оболонском районе Киева по улице Героев Днепра, 41 возник пожар на рынке "Оболонь".

Горела кровля центрального павильона. Площадь пожара составила около 600 кв. г.