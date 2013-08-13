Суд Киева подтвердил законность экстрадиции российского националиста

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья Светлана Коваль на заседании суда.

"Решение Шевченковского суда (о законности экстрадиции Волкова - УНИАН) оставить без изменений", - сообщила Коваль.

По словам председательствующей судьи, решение обжалованию не подлежит.

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Заседание Апелляционного суда Киева длилась чуть более часа. На нем присутствовали все участники процесса, в том числе сам Волков.

При рассмотрении апелляции он просил суд не возвращать его в Россию, где, по его словам, при рассмотрении предыдущей уголовного дела в отношении него подвергался пыткам. Волков предполагает, что эта ситуация может повториться, если он вернется в РФ.

Он также сообщил о намерении просить статус беженца в Украине, однако отметил, что пока соответствующее заявление в миграционные органы Украины не подавал.

В свою очередь, сторона обвинения указала на тот факт, что в настоящее время отсутствуют обстоятельства, которые бы препятствовали выдаче Волкова российской стороне.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о применении к Волкову экстрадиционного ареста. 20 июня Апелляционный суд Киева оставил апелляцию Волкова без удовлетворения.

18 июля Генеральная прокуратура Украины решила выдать Волкова России.

В РФ его подозревают в участии в экстремистской сообществе, а также в убийстве и незаконном обороте оружия. Кроме того, Волкова обвиняют в соучастии в убийствах российского антифашиста Федора Филатова и студента Расула Халилова, который проходил по делу "Черных ястребов" - этнической преступной группировки, члены которой обвинялись в нападениях на лиц славянской внешности.

В апреле этого года Россия объявила его в международный розыск, а 10 мая он был задержан в Киеве сотрудниками СБУ.