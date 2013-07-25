Украина готова отдать России экстремиста из националистической организации

Генеральная прокуратура Украины готова выдать России Михаила Волкова, подозреваемого в участии в экстремистском сообществе "Боевая организация русских националистов".

Как сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина", решение было принято еще 18 июля, а 19 июля его вручили Волкову, который содержится в Лукьяновском СИЗО.

В России его подозревают в участии в экстремистском сообществе, а также в убийстве и незаконном обороте оружия. Кроме того, Волкова обвиняют в соучастии в убийствах российского антифашиста Федора Филатова и студента Расула Халилова, проходившего по делу "Черных ястребов" - этнической преступной группировки, члены которой обвинялись в нападениях на лиц славянской внешности.

Отмечается, что в апреле этого года Россия объявила его в международный розыск, а 10 мая он был задержан в Киеве сотрудниками СБУ.

13 июня Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о применении к Волкову экстрадиционного ареста. 20 июня Апелляционный суд Киева оставил апелляцию господина Волкова без удовлетворения.

Впрочем, задержанный еще может оспорить решение Генпрокуратуры. "Его можно обжаловать в течение десяти дней. Но пока, по нашим данным, он этим правом не воспользовался", - отметили в ГПУ.

Так, если Волков обжалует решение, процесс его экстрадиции может затянуться, поскольку даже в случае отказа суда он еще сможет обратиться в суд высшей инстанции.

Кроме того, отмечает издание, накануне Высший суд Сербии отменил решение об экстрадиции в РФ еще одного фигуранта дела "Боевой организации русских националистов" Ильи Горячева. Ранее он проходил свидетелем по делу об убийствах в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Адвокатам Горячева удалось доказать, что решение о его выдаче нарушает нормы Европейской конвенции об экстрадиции, в частности запрет выдавать человека, если инкриминируемое ему деяние "рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления".