Украина и Китай планируют совместно развивать порт в Севастополе

Так, стороны планируют реализовать совместный проект развития Севастопольского морского рыбного порта,а также начать совместное строительство на его базе припортовых заводов. Об этом вчера шла речь во время подписания меморандума о взаимопонимании между Украиной и Китаем.

В ходе встречи с Китайско-украинской ассоциацией по реализации международных проектов и Китайской корпорацией по международному зарубежному экономическому сотрудничеству министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отметил, что на сегодняшний день развитие сотрудничества с Китаем в сельском хозяйстве отличается высокой активностью. Этому будет способствовать и подписание меморандума в сфере рыбного хозяйства.

"Что касается сегодняшнего подписания меморандума, то хочу отметить высокую перспективность этого направления. Поэтому я бы хотел, чтобы две стороны подошли к нему с максимальной ответственностью", - подчеркнул Николай Присяжнюк.

Министр также отметил, что меморандум обеспечит реализацию совместного проекта развития Севастопольского морского рыбного порта. В частности, на его базе начнется совместное строительство припортовых заводов в Севастополе.

"Меморандум поможет привлечь профессионалов высокого уровня для разработки и реализации этого проекта. И наша общая задача- сделать так, чтобы проект был успешным с учетом географического расположения Крыма", - добавил министр.

В свою очередь, китайская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в сельском хозяйстве на трех уровнях. В частности, глобальные проекты планируется реализовывать на межправительственном уровне, широкомасштабные - на межрегиональном, специализированные - на корпоративном уровне.