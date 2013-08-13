Украина и Китай планируют совместно развивать порт в Севастополе
Украина и Китай расширяют двустороннее сотрудничество.
Так, стороны планируют реализовать совместный проект развития Севастопольского морского рыбного порта,а также начать совместное строительство на его базе припортовых заводов. Об этом вчера шла речь во время подписания меморандума о взаимопонимании между Украиной и Китаем.
В ходе встречи с Китайско-украинской ассоциацией по реализации международных проектов и Китайской корпорацией по международному зарубежному экономическому сотрудничеству министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отметил, что на сегодняшний день развитие сотрудничества с Китаем в сельском хозяйстве отличается высокой активностью. Этому будет способствовать и подписание меморандума в сфере рыбного хозяйства.
"Что касается сегодняшнего подписания меморандума, то хочу отметить высокую перспективность этого направления. Поэтому я бы хотел, чтобы две стороны подошли к нему с максимальной ответственностью", - подчеркнул Николай Присяжнюк.
Министр также отметил, что меморандум обеспечит реализацию совместного проекта развития Севастопольского морского рыбного порта. В частности, на его базе начнется совместное строительство припортовых заводов в Севастополе.
"Меморандум поможет привлечь профессионалов высокого уровня для разработки и реализации этого проекта. И наша общая задача- сделать так, чтобы проект был успешным с учетом географического расположения Крыма", - добавил министр.
В свою очередь, китайская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в сельском хозяйстве на трех уровнях. В частности, глобальные проекты планируется реализовывать на межправительственном уровне, широкомасштабные - на межрегиональном, специализированные - на корпоративном уровне.