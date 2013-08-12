Ноу-хау на Днепропетровщине: заключенные смогут получать электронные передачи

В Днепропетровской области заключенные смогут получать электронные передачи от родственников.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Днепропетровской области Ярослав Костюченко, пишет Радио «Свобода».

По его словам, с сегодняшнего дня проект электронных передач для заключенных работает в тестовом режиме, а через две недели он будет действовать в полном объеме.

Как отметил Костюченко, нововведение должно облегчить родственникам и близким арестантов процесс передачи: те товары, которые имеются в наличии в магазинах исправительных учреждений, родные смогут заказать для заключенных через Интернет и оплатить банковской карточкой.

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Как считают в пенитенциарной службе, это позволит родственникам осужденных сэкономить средства на дорогу. Кроме того, как отметил Костюченко, цены на эти товары будут ниже рыночных.

В пенитенциарной службе рассчитывают, что наиболее востребованными товарами в интернет-магазине будут предметы бытовой химии, чай, кофе, сигареты, сладости.

«Если этот проект будет иметь успех, в перспективе мы планируем попробовать еще одно новшество – организовать переписку родственников и близких с заключенными с помощью электронной почты», – сказал Костюченко.

Отмечается, что в Днепропетровской области действует 14 заведений пенитенциарной системы, где содержится около 15 тысяч человек.