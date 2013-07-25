Тюремщики говорят, что заключенные строили дом не начальнику колонии

Об этом на пресс-конференции 24 июля рассказал заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Луганской области Олег Райченко, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время нами ведется служебная проверка информации, которая появилась в СМИ, о том, что начальник одного из наших учреждений занимался строительством собственного дома посредством использования труда осужденных. В ходе этой проверки могу сказать однозначно, что данный дом не принадлежит ни начальнику колонии, ни кому-то из его ближних или дальних родственников», - отметил Райченко.

По его словам, на данном объекте работали осужденные по договору, который был заключен в начале года, есть акты всех выполненных работ, все оплаты проводились через банк. На объекте в поселке Видное Луганска работали по договору 5-6 человек, которым ежемесячно выплачивали заработную плату. Они выполняли погрузку-разгрузку, уборку строительного мусора, а не строительные работы.

«При учреждении есть участок социальной реабилитации, там находятся те осужденные, к которым применяются льготы согласно законодательству. Мы подбираем их по критериям, определенным законодательством, таким как специальность, социальные связи (чтобы у осужденного была семья, родственники и связи с ними не разрывались) и так далее. Сегодня в учреждении на участке социальной реабилитации находится около 60 человек. Эти осужденные трудоустроены на различных объектах: металлоплощадках, в фермерских хозяйствах», - отметил начальник Суходольской исправительной колонии №36 Владимир Рудяк.

В пресс-службе также сообщили, что для проверки факта использования заключенных на строительстве дома, вчера из Киева приехала комиссия в составе трех человек. В ходе служебной проверки уже установлен факт, который предположительно и является причиной разгоревшегося скандала. Бывший осужденный, который ранее отбывал наказание в колонии №36, приезжал к осужденным и обратился к ним с предложением выступить против начальника колонии. «Мы полагаем, что все пошло именно оттуда. Но этот факт еще перепроверяется», - сказал Райченко.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что отправила в Луганскую область группу работников аппарата службы для проверки информации о злоупотреблении служебным положением начальником Суходольской исправительной колонии Управления ГПтС Украины в Луганской области (№ 36).

Ранее отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области распространил сообщение, что работники милиции и прокуратуры в процессе осуществления негласных следственных действий 22 июля задокументировали факт злоупотребления служебным положением начальником одной из исправительных колоний. Выявлено, что начальник исправительной колонии привлекал осужденных к строительству собственного дома.

По данным милиции, данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Ведется досудебное расследование.