Яцуба попросил журналистов «не дергать тему отношений с Россией»

Здание в Севастополе по адресу ул.Частника, 56, из которого 8 августа военные Черноморского флота России выдворили севастопольских анархистов, является переданной в аренду российскому флоту собственностью Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, сославшись на официальный ответ руководителя Регионального фонда государственного имущества Украины в Автономной республике Крым и Севастополе.

Яцуба обратился в фонд в связи с появившимися в СМИ сообщениями о якобы имевшей место «зачистке» и «силовом захвате» российскими военными социально-культурного центра в центре Севастополя. Глава города при этом попросил журналистов, «особенно севастопольских, учитывать особенности Севастополя».

Отметив, что стабильность в отношениях между Украиной и Россией является «неоспоримым достижением», губернатор призвал «не дергать эту тему», «осторожно относиться к формулировкам и оценкам», потому что, как сказал он, «желающих поиграться в политику очень много».

Яцуба также сообщил, что на месте инцидента побывал и представитель управления МВД в городе Севастополе.

В тоже время на ЧФ РФ опровергли факт силового захвата здания «социально-культурного центра».

Как сообщил УНИАН представитель командования ЧФ РФ, здание по улице Частника, о котором речь, вовсе не социально-культурный центр, как сообщается в некоторых СМИ, а лаборатория флота, и оно, хоть и пустует, но по-прежнему принадлежит ЧФ РФ, а именно Центру обеспечения ЧФ РФ.

По информации представителя флота, прибывшие на территорию объекта по просьбе жителей соседних домов военнослужащие комендантского дежурного подразделения зафиксировали поврежденные дверные замки и печати на них, а также находящихся на территории «неформалов».

"Несанкционированно находившиеся здесь лица были препровождены с незаконно занимаемой ими территории", - сообщил представитель командования.

При этом, как подчеркнул офицер, ни к кому со стороны военнослужащих не предпринимались насильственные меры, «неформалы» снимали происходящие на телефон, и при этом никто у них ничего не изымал.

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Согласно распространенным на неделе сообщениям крымских СМИ, пустующее здание по ул.Частника, 56, в конце июля заняли активисты местной организации анархистов. Анархисты объявили о создании в здании «социально-культурного центра — свободного от государства и прочих иерархических институтов пространства, нацеленного на продвижение в широкие массы идей самоуправления, взаимопомощи и свободного творчества».

8 августа анархисты заявили, что здание было «атаковано превосходящими силами военных РФ». «Не предупреждая заранее, силовики ворвались на площадку, вооруженные автоматами и заставили покинуть территорию». По просьбе неформалов, на место происшествия были вызваны сотрудники милиции. Они проследили за процессом выселения и составили протоколы.