В Севастополе в полдень теперь будут стрелять из пушки

В Севастополе Военно-Морские Силы по поручению министра обороны Украины Павла Лебедева возродили ежедневный ритуал "полуденного выстрела".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, традиция «полуденного выстрела» возрождена во время празднования Дня флота Украины, в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирование у будущих военнослужащих сознательной готовности к вооруженной защиты Отечества, воспитание любви и чувство гордости к армии и флоту.

Выстрел производится личным составом отдельного берегового ракетного дивизиона Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины с 85-ти мм пушки Д-44 послевоенного производства с территории Военно-морского музея Украины, что на Михайловской батарее.

В пресс-центре также сообщили, что на украинском флоте нет дефицита снарядов соответствующего типа, поэтому отныне традиция снова будет жить.

Посетители музея, которые в полдень будут находиться здесь с экскурсией, смогут воочию увидеть проведения украинскими военными моряками «полуденного выстрела».

Справка УНИАН. В 1819 году в Севастополе впервые было введено службу времени. С этой целью на главных воротах Адмиралтейства было построено башню, с закрепленным на ней часами. В том же году командир Черноморского флота и портов Черного моря Алексей Грейг издал указ, согласно которому при доме Главного командира было установлено орудие. Ежедневно, ровно в 12 часов, из нее выполнялся полуденный выстрел. В последующие годы эта традиция по разным причинам прерывалась, были попытки ее восстановить.

Согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2011 № 1209/2011, украинские военные моряки свой профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье июля, в День флота Украины.

28 июля 2013 в праздновании Дня флота Украины и Дня ВМФ РФ в Севастополе приняли участие президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин.