Известный телеведущий Юрий Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из элитных столичных клиник. Как считают врачи, возможно, больному потребуется операция. Пока, чтобы снять обострение, медики приняли решение ограничиться медикаментозным лечением и процедурами.

Если сильные противовоспалительные препараты не помогут, врачи вынуждены будут сделать операцию. По данным "МК", болезнь настолько ослабила пациента, что ему тяжело не только ходить, но и сидеть.

Лежит Юрий Николаев в комфортабельной палате с персональным душем и телефоном, в отделении проктологии, которое занимается лечением болезней области промежности, заднего прохода, прямой кишки и хирургических заболеваний других отделов толстого кишечника.

Больному прописана строжайшая диета. В рационе питания только свежие фрукты и овощи, мясные блюда исключены полностью. Навещает телезвезду его супруга и только в положенные для этого дни.

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