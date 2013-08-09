На Закарпатье мать продала трехлетнюю дочь за 8 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, оперативникам поступила информация о том, что жительница города Береговое хочет продать двух своих детей. Было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

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Правоохранители установили, что женщина ищет покупателей для 8-летнего мальчика и 3-летней девочки. Мать предлагала приобрести их за 2 тысячи долларов США для последующего принуждения к попрошайничеству (женщина и сама таким образом зарабатывала на жизнь).

Сразу после продажи девочки женщину задержали правоохранители. Ребенок находится в приюте. Дальнейшую судьбу обоих детей будут решать компетентные органы.

Их мать задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.