Самая пожилая роженица Украины просит с ребенком милостыню на улице

Как сообщает корреспондент УНИАН, такую информацию разместил на своей странице в сети Facebook депутат Черниговского городского совета Олег Мороз.

"Только что видел нашу знаменитую землячку – мать-бабушку. По машинам у водителей просила деньги", - написал он.

В то же время в Черниговском центре социальных служб для детей, семьи и молодежи объяснили УНИАН, что Подвербная почти сразу после рождения ребенка отказалась от социального сопровождения и в последующем за помощью не обращалась.

"Наши услуги добровольные. Вместе с районной службой по делам детей ежемесячно посещаем мать, но ни разу двери социальным работникам она не открыла", - сказали в центре.

Также добавили, что влиять на ситуацию других рычагов не имеют. В детсад ребенок не ходит, мать его воспитывает самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, черниговка Валентина Подвербная в 65 лет 22 февраля 2011 года родила ребенка, став самой пожилой роженицей страны. Ребенок родился в результате искусственного оплодотворения, на оплату которого черниговская пенсионерка собирала средства почти 7 лет. Девочка родилась здоровой. Но сразу же ее мать начала конфликтовать с врачами, не разрешая осматривать ребенка. Позднее Подвербная неоднократно опровергала информацию об отставании девочки в развитии и просила журналистов оставить в покое их. Некоторое время женщина получала помощь от благотворителей, в частности, из России.