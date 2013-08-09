Суд перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для Мельника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по окончании судебного заседания сообщил журналистам адвокат Мельника Алексей Назаренко.

Он отметил, что заседание перенесено в связи с тем, что Мельник не явился в суд.

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По словам адвоката, до заседания суда следователи будут пытаться найти Мельника.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

По информации защиты, следователи готовили представление относительно того, чтобы во время применения меры пресечения свободы на Мельника надели спецбраслет для отслеживания его местонахождения.

По словам его адвоката Руслана Мисюны, 7 августа на Мельника надели электронные браслеты.

Сегодня утром следователь подал в суд ходатайство об изменении Мельнику меры пресечения свободы с домашнего ареста удержанием под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста.