НАБУ и Нацфинуслуг договорились о сотрудничестве

"Для обеспечения стабильного экономического развития страны необходимым условием является развитие эффективного финансового сектора, который способен обеспечивать реальный сектор экономики необходимыми финансовыми ресурсами. При этом как предприятия, так и рядовые граждане выступают одновременно как потребителями банковских финансовых услуг, так и потребителями финансовых услуг на небанковском финансовом рынке. Таким образом, банковский и небанковский финансовые сектора тесно взаимодействуют между собой, создавая синергетический эффект для экономики страны при их эффективном развитии", - говорится в сообщении НАБУ.

Меморандум предполагает координацию действий регулятора и ведущего банковского объединения в сфере развития законодательной базы, которая регулирует предоставление финансовых услуг, как банковских, так и не банковских; улучшение отношений между участниками рынков финансовых услуг; популяризации рынков финансовых услуг, повышение информированности участников рынков финансовых услуг и потребителей.

"Налаживание обмена информацией между Нацфинуслуг и НАБУ о деятельности банковских учреждений и финансовых компаний позволит повысить оперативность и эффективность в работе регулятора, адекватность действий Ассоциации в отношении своих банков-членов и будет содействовать повышению уровня доверия потребителей банковских и небанковских финансовых услуг к финансовому рынку", - говорится в сообщении НАБУ.

Еще одним приоритетным направлением совместной работы Нацфинуслуг и НАБУ станет развитие законодательной базы для финансовых компаний, которые осуществляют выкуп проблемной банковской задолженности по кредитам для возврата денег в банковскую систему и дальнейшего кредитования.