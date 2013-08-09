Поздний классицизм в Кировоградском театре обойдется в 5 миллионов

Управление капитального строительства Кировоградской облгосадминистрации по результатам тендера заключило соглашение с ОАО «Интерресурсы» на отделку интерьера Кировоградского театра стоимостью 4,86 млн грн.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут НашіГроші.

Согласно техзадания, фирма должна выполнить интерьеры вестибюля, фойе и кулуаров в стилистике позднего классицизма.

До конца года в театре должны позолотить архитектурно-лепной декор зрительного зала, фойе, вестибюль и кулуаров, в VIP-помещениях сделать декоративные дубовые панели; выполнить подвесные потолки, пол укрыть на первом этаже гранитокерамичнимы плитами, на втором - линолеумом; поставить двери; облицевать плиткой туалеты, установить подоконники, перила, и барьерные ограждения; извне - вымостить стены торцевых и дворового фасадов. Кроме того устроить конструкции опоры под скульптурную композицию «Музы», а также закупить оборудование: мини-бар, шкафы-витрины, зеркала.

Основная доля ОАО «Интерресурсы», как сообщает издание, принадлежит бывшему председателю горисполкома Кировограда (1986-1989 г.г.) Николаю Москаленко и его сыну Кириллу.

Первый подряд на реконструкцию театра стоимостью 78,71 млн грн компания получила в 2011 г. за «закупкой у одного участника».